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НовостиПроисшествия10 января 2023 12:46

В Саратовской области пьяный мужчина поднял друга за ноги на балконе – тот рухнул с пятого этажа и погиб

Следователи завершили расследование уголовного дела об убийстве по неосторожности
Роман Хвалин
Фото: СУ СКР по Саратовской области

Фото: СУ СКР по Саратовской области

Отдел СУ СКР по Саратовской области в Новоузенске завершил расследование уголовного дела о причинении смерти по неосторожности, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Как сообщили в Следкоме, в Александровом Гае 1 сентября прошлого года 28-летний мужчина вышел на балкон со своим 36-летним другом. Как уточнили «Комсомолке» в пресс-службе Следкома, оба приятеля были пьяны.

В какой-то момент младший из товарищей решил поднять своего гостя за ноги, но тот завалился через балконные перила и рухнул с высоты пятого этажа, – удержать друга 28-летний житель губернии не успел. Мужчина умер до приезда медиков.

Проводятся следственные действия для закрепления доказательств.

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