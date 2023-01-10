Председатель Саратовской городской Думы высказался о ситуации вокруг ЖК «Оптимист-2018»

Председатель Саратовской городской Думы Сергей Овсянников (партия «Единая Россия»): «Нельзя позволять нерадивым управленцам Фонда помощи обманутым дольщикам Саратовской области недобросовестно относиться к исполнению своих должностных обязанностей»

8 января 2023 год спикер Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеслав Викторович Володин посетил с рабочим визитом свой избирательный округ - Саратовскую область, в рамках которого раскритиковал отсутствие сдачи в срок дома ЖК «Оптимист-2018» и подключения его к теплу.

Председатель Саратовской городской Думы Сергей Овсянников высказался о сложившейся ситуации:

«Совсем недавно, два-три года назад, проблема обманутых дольщиков в нашем регионе в целом и в Саратове в частности считалась неразрешимой. Председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеслав Викторович Володин как федеральный политик нашел возможность решения этого вопроса - по его инициативе на областном уровне была создана профильная рабочая группа, а также регулярно привлекаются федеральные средства на достройку домов.

Вместе с тем сегодня мы видим, что проблема обманутых дольщиков на территории нашего города не решается в полной мере. Яркий тому пример – отсутствие ввода в эксплуатацию дома ЖК «Оптимист-2018», на достройку которого два года назад было выделено финансирование из федерального бюджета.

Считаю, что депутаты Саратовской городской Думы не должны находиться в стороне от этой темы, а оперативно реагировать на подобные безобразия, ведь речь идет о наших избирателях. В рамках своих полномочий нам нужно уделить особое внимание вопросу обеспечения эффективности использования денежных средств, привлеченных для решения проблем обманутых дольщиков, и не позволять нерадивым управленцам Фонда помощи обманутым дольщикам Саратовской области недобросовестно относиться к исполнению своих должностных обязанностей.

В связи с этим в ближайшее время на заседании профильной постоянной комиссии городской Думы будет тщательным образом рассмотрен вопрос, связанный с решением проблем обманутых дольщиков на территории нашего города. По итогам ее заседания будут определены меры депутатского контроля».

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