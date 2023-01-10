В 2023 году 38 саратовских сел подключат к интернету. Жители населенных пунктов с численностью населения от 100 до 500 человек проголосовали за подключение к высокоскоростным интернету на сайте Госуслуг.

Теперь быстрый доступ к мировой паутине получат жители 21 района области. Например, сел Старицкое, Песчанка, Анастасьино, Раевка, Калдино, Апалиха и другие.

Всего на Госуслугах проголосовали 899 865 человек, 17 285 из них отдали голоса за деревни и села Саратовской области.

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