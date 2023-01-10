фото: администрация Саратова

В Саратове снесут больше сотни незаконных гаражей. Об этом сообщает телеграм-канал мэрии города.

В Кировском районе продолжаются мероприятия по демонтажу незаконных гаражей. Вчера, рядом с домом №100 по Большой Казачьей было демонтировано 31 незаконное строение.

По окончании работ на месте проведения сноса участок благоустраивается. По словам чиновников, до конца текущей недели на указанном адресе будет демонтировано еще 80 гаражей.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.