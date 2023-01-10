Жители поселка Увек пожаловались на ярко-зеленую воду в скважине

Фото: Саратов онлайн

Сегодня, 10 января, жители поселка Увек пожаловались на таинственную зеленую воду в скважине, о чем сообщили в социальной сети.

Как пишет анонимный пользователь в группе «Саратов онлайн» ВКонтакте, в поселке Увек есть своя скважина «с прекрасной чистой водой без хлора», однако с недавних пор вода в ней приобрела ярко-зеленый оттенок.

Жители Увека грешат на компанию «Т Плюс». По версии автора поста, компания берет воду с помощью насоса для своей котельной, а затем производит обратный заброс воды из котельной в питьевую скважину. Использованная коммунальщиками вода имеет примесь в виде специального ярко-зеленого реагента. Он используется для того, чтоб обнаруживать течи в отопительной системе, однако его наличие в питьевой воде жителей поселка, понятно, не радует.

- Написано, что это добавка не вредит, но это все же химия. Пожалуйста, примите меры. Водные ресурсы охраняются законом! – пишет автор поста.

Upd.: Комментарий ПАО "Т Плюс":

Уранин добавлен в замкнутый цикл отопительной котельной по адресу 4 Увекский тупик для поиска утечки теплоносителя. Данная мера была вынужденной, в связи с предположительно имеющейся перемычкой между отопительным и дополнительно незаконно смотированным отбором теплоносителя в одном или нескольких жилых домах, подключенных по центральному отоплению к энергообъекту. Наличие уранина в системе хвс явно подтверждает тот факт, что идет незаконное пользование теплоносителя в качестве ресурса ГВС.

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