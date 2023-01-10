Для дорог Саратовской области арендуют три сотни камер фиксации нарушений ПДД

Фото: Архив КП

В Саратовской области арендуют с правом выкупа 300 комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения, сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства

Как пояснили чиновники, по сотне камер установят для поиска случаев превышения скоростного режима и нарушений на перекрестках, 70 будут фиксировать нарушения при остановке или парковке транспорта, еще 30 – проезда пешеходных переходов.

Разместить камеры на дорогах области планируют к середине мая этого года, по окончании срока оборудование останется в собственности Саратовской области.

124 дополнительных камеры установят в облцентре, за соблюдением ПДД покровчанами будет следить 51 камера, на дорогах области и в крупных населенных пунктах – остальные 125.

Как уточнили в министерстве, новое оборудование сможет выявить водителей, которые неправильно используют световые приборы автомобиля, говорят по телефону за рулем и не пристегиваются.

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