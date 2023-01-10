Автохам на Рахова

Жителей Саратова возмутил автохам на Mitsubishi Outlander, они пожаловались на нарушителя правил парковки в социальных сетях.

В паблике «Саратов Life» ВКонтакте появились фото Mitsubishi Outlander, оставленного на улице Рахова. Автомобиль был беспардонно припаркован на тротуаре около дом №10/16 и перекрыл проход пешеходам.

- А что так можно было???, - возмущались саратовцы, глядя на машину с «элитным» госномером.

В Госавтоинспекции Саратова сообщили, что начали проверку в связи с произошедшим.

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