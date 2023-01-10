В Саратове осудят сотрудника ГИБДД за 42 взятки на экзаменах по вождению

В Волжском районе Саратова осудят сотрудника городской Госавтоинспекции за коррупцию, сообщает пресс-служба Следкома по региону.

Следствия выяснило, что сотрудник руководящего состава РЭО ГИБДД за осень 2021 года получил мзду от 42 саратовцев за успешную сдачу практического экзамена в автошколе. Нарушение закона выявили сотрудники ОРЧ СБ ГУ МВД России по Саратовской области.

Заведено уголовное дело о получении должностным лицом денежной взятки через посредника, оно направлено в суд с обвинительным заключением.

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