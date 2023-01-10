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НовостиОбщество10 января 2023 11:09

ГУ МЧС по Саратовской области предупредило о морозах до -33 градусов

Роман Хвалин
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

Сегодняшней ночью, 10 января, и до завтрашнего утра в регионе действует желтый уровень опасности из-за аномальных морозов, сообщили в ГУ МЧС по Саратовской области.

В большей части губернии в это время прогнозируется стужа от -25 до -33 градусов, в Саратове чуть теплее – от 23 до 25 ниже ноля.

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