ГУ МЧС по Саратовской области предупредило о морозах до -33 градусов

Фото: Архив КП
Сегодняшней ночью, 10 января, и до завтрашнего утра в регионе действует желтый уровень опасности из-за аномальных морозов, сообщили в ГУ МЧС по Саратовской области.
В большей части губернии в это время прогнозируется стужа от -25 до -33 градусов, в Саратове чуть теплее – от 23 до 25 ниже ноля.
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