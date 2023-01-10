В Саратове 28 пригородных автобусных маршрутов переведут на регулируемый тариф

В Саратове 28 автобусных межмуниципальных маршрутов переведут на регулируемый тариф, об этом сообщает «Коммерсантъ-Средняя Волга».

Сейчас по регулируемому тарифу работают только автобусы № 101 Э, следующие из центра Саратова до «Гагарин» (через Дубки). Теперь регулируемые тарифы должны появиться на многих пригородных направлениях. Считается, что так будет легче сохранить перевозки на убыточных маршрутах, от которых перевозчики часто отказываются.

На всех маршруты, где меняются тарифы, работают перевозчики АО «Межгородтранс» или ООО «Пассажиртранс», которые принадлежат региональному министерству транспорта и дорожного хозяйства.

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