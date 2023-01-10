Саратовских чиновников ждет сокращение зарплаты из-за невыполнения ключевых показателей эффективности

Фото: Архив КП
В Саратовской области подвели итоги продуктивности работы подразделений регионального правительства за 2022 год, сообщает Телеграм-канал Пул Z 64.
Чиновников оценивали по инициативности, среднему уровню зарплаты в отрасли, объему инвестиций из федерального бюджета на реализацию госпрограмм, своевременный запуск объектов в рамках национальных проектов.
Систему KPI (Key Performance Indicators – ключевых показателей эффективности) для сотрудников областного правительства запустили в прошлом году по инициативе губернатора. От выполнения вышеназванных факторов зависит уровень зарплаты чиновников региона.
Так, зарплату понизят шести зампредам и министрам:
- зампреду правительства Саратовской области Павлу Мигачеву,
- председателю комитета по реализации инвестиционных проектов в строительстве Роману Карякину,
- главе регионального минздрава Олегу Костину,
- зампреду-министру сельского хозяйства Роману Ковальскому,
- министру-председателю комитета по управлению имуществом Екатерине Лавренко,
- министру-председателю охотничьего хозяйства и рыболовства Александру Гаврилову.
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