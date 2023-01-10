Саратовских чиновников ждет сокращение зарплаты из-за невыполнения ключевых показателей эффективности

Фото: Архив КП

В Саратовской области подвели итоги продуктивности работы подразделений регионального правительства за 2022 год, сообщает Телеграм-канал Пул Z 64.

Чиновников оценивали по инициативности, среднему уровню зарплаты в отрасли, объему инвестиций из федерального бюджета на реализацию госпрограмм, своевременный запуск объектов в рамках национальных проектов.

Систему KPI (Key Performance Indicators – ключевых показателей эффективности) для сотрудников областного правительства запустили в прошлом году по инициативе губернатора. От выполнения вышеназванных факторов зависит уровень зарплаты чиновников региона.

Так, зарплату понизят шести зампредам и министрам:

- зампреду правительства Саратовской области Павлу Мигачеву,

- председателю комитета по реализации инвестиционных проектов в строительстве Роману Карякину,

- главе регионального минздрава Олегу Костину,

- зампреду-министру сельского хозяйства Роману Ковальскому,

- министру-председателю комитета по управлению имуществом Екатерине Лавренко,

- министру-председателю охотничьего хозяйства и рыболовства Александру Гаврилову.

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