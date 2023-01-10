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НовостиОбщество10 января 2023 9:51

Мэр Саратова заинтересовалась подорожанием проезда в маршрутке №67

Евгений Бадиков
Лада Мокроусова

Лада Мокроусова

Мэр Саратова заинтересовалась подорожанием проезда в маршрутке №67. Об этом стало известно из телеграм-канала Лады Мокроусовой.

По словам чиновницы, к ней обратились саратовцы по вопросу повышения цены за проезд на маршруте № 67. Сообщается, что перевозчик изменил стоимость проезда, заблаговременно не уведомив об этом администрацию города.

— Подобные нарушения законодательства недопустимы. Комитетом муниципального контроля перевозчику будет объявлено предостережение.В связи с данным фактом также обращусь в прокуратуру города Саратова для обеспечения мер реагирования и проведения проверки, — высказалась Мокроусова.

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