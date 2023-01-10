Все школьники Энгельса и Саратова не пойдут на занятия из-за морозов

Фото: Архив КП

Завтра, 11 января, в Саратове из-за низкой температуры воздуха отменены занятия в школах, сообщает администрация города.

– В связи с прогнозируемой низкой температурой воздуха в ночное и утреннее время завтра, 11 января, отменяются занятия для учащихся с 1 по 11 классы, – сообщили чиновники.

В школах Энгельса 11 января уроки также не будут проводиться из-за морозов. Напомним, сегодня все школьники региона также учатся из дома. Вчера на дистанционном обучении остались школьники с 1 по 6 классов.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.