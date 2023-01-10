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НовостиОбщество10 января 2023 9:06

Все школьники Энгельса и Саратова не пойдут на занятия из-за морозов

Роман Хвалин
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

Завтра, 11 января, в Саратове из-за низкой температуры воздуха отменены занятия в школах, сообщает администрация города.

– В связи с прогнозируемой низкой температурой воздуха в ночное и утреннее время завтра, 11 января, отменяются занятия для учащихся с 1 по 11 классы, – сообщили чиновники.

В школах Энгельса 11 января уроки также не будут проводиться из-за морозов. Напомним, сегодня все школьники региона также учатся из дома. Вчера на дистанционном обучении остались школьники с 1 по 6 классов.

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