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НовостиОбщество10 января 2023 8:52

В Саратовской области мужчина поверил в выгодное объявление о продаже трактора и оказался жертвой мошенничества

Роман Хвалин

В Советском районе Саратовской области местный житель стал жертвой мошенников, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Мужчина нашел в интернете ресурс, предлагающий купить мини-тракторы по привлекательной цене. На сайте был оставлен и телефон «менеджера», с которым связался мужчина – тот рассказал об условиях приобретения и даже прислал договор купли-продажи с необходимыми реквизитами, в том числе и номера счета для оплаты.

Житель региона перевел деньги на счет, после чего «менеджер» исчез. Правоохранители ведут проверку.

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