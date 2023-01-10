В Саратовской области мужчина поверил в выгодное объявление о продаже трактора и оказался жертвой мошенничества

В Советском районе Саратовской области местный житель стал жертвой мошенников, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.
Мужчина нашел в интернете ресурс, предлагающий купить мини-тракторы по привлекательной цене. На сайте был оставлен и телефон «менеджера», с которым связался мужчина – тот рассказал об условиях приобретения и даже прислал договор купли-продажи с необходимыми реквизитами, в том числе и номера счета для оплаты.
Житель региона перевел деньги на счет, после чего «менеджер» исчез. Правоохранители ведут проверку.
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