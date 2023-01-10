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НовостиОбщество10 января 2023 8:22

В интернатах Саратовской области создадут 40 новых учебных кабинетов и мастерских

Наталия Калинина
В интернатах создадут 40 новых учебных кабинетов и мастерских

В интернатах создадут 40 новых учебных кабинетов и мастерских

В интернатах Саратовской области создадут 40 новых учебных кабинетов и мастерских. Это программа поддержки детей с ограниченными возможностями, и она реализуется в рамках национального проекта «Образование».

В 2023 году в школах-интернатах региона появятся 16 новых учебных мастерских, оборудованных для столярного и швейного дела, кулинарии и других. Учреждения получат новое современное оборудование для 13 учебных кабинетов. Девять кабинетов учителей-логопедов и педагогов-психологов получат специальное развивающее оборудование.

На реализацию проекта из федерального бюджета выделят 36,5 миллионов рублей.