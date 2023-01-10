В Саратовской области окоченевший мужчина умер в больнице

Фото: СУ СК по Саратовской области

В Пугачевском районе Саратовской области скончался замерзший на улице человек. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

Как стало известно следствию, 62-летнего мужчину нашли у села Красная Речка. Его привезли в больницу, где он умер.

Следствие узнает, при каких обстоятельствах мужчина оказался в районе, откуда его доставили в больницу, судмедэкспертиза должна помочь установить точную причину гибели.

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