фото: РОСИЗО

Саратовский филиал РОСИЗО открывает выставку «Утраченные храмы Саратова».

Региональный филиал РОСИЗО совместно с Историко-архивным отделом Саратовской епархии 16 января откроют выставку «Утраченные храмы Саратова».

Цель выставочного проекта — возрождение утраченных образов города Саратов. В экспозицию вошло сорок шесть работ, выполненных в технике акварели и иллюстрирующих утраченные храмы старого Саратова, известные только по описаниям и фотографиям конца XIX – начала ХХ века. Многие строения находились рядом с известными в настоящем объектами архитектуры, другие — на городской окраине того исторического периода.

Проект «Утраченные храмы Саратова» существует с 2015 года. Его задачами является поиск новой информации об утраченных саратовских храмах и ее популяризация через конференции, публикации, выставки, распространение просветительских материалов.

В начале ХХ века население Саратова превышало 200 тысяч человек, в городе располагались более четырех десятков приходских храмов, а также около двух десятков домовых при учебных и социальных учреждениях города. К середине ХХ века действовали только два храма, к концу века из руин восстановили еще несколько. Каждый из утраченных храмов имел свою историю, многие из них неоднократно перестраивались, продолжая находиться на одном и том же месте на протяжении столетий.

Сейчас многие памятники архитектуры оказались забыты и разрушены, проект «Утраченные храмы Саратова» занимается сохранением памяти о них.

Автор работ выставки: художница Зима Вера Яковлевна (1951-2021).

Даты и время проведения выставки: с 16 января до 16 февраля 2023 года, каждый вторник, четверг и субботу с 15.00 до 20.00.

Место проведения: г. Саратов, ул. Кутякова, д. 18. Выставочное пространство Саратовской региональной общественной организации «Мастера декоративно-прикладного искусства»

Вход по электронным билетам. Стоимость билета – 50 руб.

Билеты можно приобрести на официальном сайте РОСИЗО:

https://rosizo.ru/tickets/#/buy/event/788/

Участвует в программе «Пушкинская карта»

Саратовский филиал ФГБУК ГМВЦ «РОСИЗО» сегодня — это многопрофильный культурный центр, включающий выставочные залы, мастерские, кафе и кинозал. Филиал разместился на территории объекта культурного наследия «Комплекс мучных складов Торгового дома “Кондратий Рейнеке и сыновья”» (начало 1880-х — конец 1890-х гг.) города Саратова (ул. М. Горького, д. 2). Саратовский филиал ведет активную деятельность в регионе, организуя фестивали, выставки, лектории о современной живописи, скульптуре, музыке, фотографии, современном танце.

Многопрофильная организация РОСИЗО занимается разработкой и реализацией выставочных проектов в партнерстве с ведущими мировыми музеями и культурными институциями как в России, так и за рубежом. Фонды РОСИЗО насчитывают более 45 000 единиц хранения, которые экспонируются в регионах России и пространствах РОСИЗО в Москве.

В июне 2021 года генеральным директором РОСИЗО назначена Ольга Галактионова. Ранее она руководила крупными проектами в области культуры, являлась организатором различных мероприятий — от выставок до театральных фестивалей и отдельных постановок.

Сайт: www.rosizo.ru/saratov

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