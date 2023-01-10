фото: АСИ
Саратовская область поднялась на 20 позиций в Рейтинге качества жизни АСИ. Об этом сообщает министерство инвестиций региона.
Агентство Стратегических Инициатив представило Рейтинг качества жизни регионов–2022. Саратовская область улучшила свои показатели сразу на 20 позиций по сравнению с прошлым годом, поднявшись с 71-го места на 51-е.
Рейтинг оценивает усилия региональных органов исполнительной власти по созданию качественной среды для жизни граждан по 10 направлениям:
— медицинское обслуживание;
— социальная защита;
— инклюзивность и равенство;
— образование и развитие;
— жилье и инфраструктура;
— потребление и досуг;
— чистота и экология;
— безопасность;
— государственные услуги и сервисы;
— возможности для работы и своего дела.
— Данные Рейтинга качества жизни – один из показателей, которые инвесторы рассматривают при поиске новых территорий для реализации своих проектов. Рейтинг позволит увидеть нам наши сильные и слабые стороны, чтобы определить направления для дальнейшей работы, — прокомментировал министр Александр Марченко.
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