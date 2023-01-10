УФССП

Саратовская компания может лишится автомобиля за налоговые долги в 750 тысяч.

Об этом сообщает УФССП России по Саратовской области.

Одна из саратовских инжиниринговых компаний на протяжении длительного времени игнорирует налоговые обязательства и накопила долг в 750 тысяч рублей. Зная о задолженности, руководство компании ничего не предпринимало. Судебный пристав установил, что у организации есть несколько открытых расчетных счетов и на балансе стоит автомобиль Lada Largus.

Счета были арестованы, а на автомобиль был наложен запрет перерегистрации, но и тут должники не спешили уплачивать задолженность. Автомобиль был арестован, и в случае дальнейшей неуплаты налогов - будет реализован.

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