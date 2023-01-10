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НовостиОбщество10 января 2023 7:04

Под Саратовом соцработник нашел 80-летнего пенсионера с отравлением угарным газом

Региональный СК проводит проверку
Роман Хвалин
СУ СК по Саратовской области

СУ СК по Саратовской области

В Марксовском районе Саратовской области следователи проводят проверку в связи с госпитализацией 80-летнего мужчины с подозрением на отравление угарным газом, сообщили в СУ СК по региону.

Предварительно, пенсионера, потерявшего сознание, нашел в его доме в селе Красная Поляна соцработник. Пожилого мужчину госпитализировали с подозрением на отравление угарным газом.

Следователь провел осмотр дома пострадавшего – в дымоходе газового котла заслонка была закрыта, все обстоятельства инцидента выясняются.

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