В Аткарске сгорел склад с дровами. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Вчера, 9 января, примерно в 22:30 в Аткарске горел склад. По вызову были отправлены 3 пожарных расчета. Одноэтажное здание из железобетонных плит с дровами и шелухой подсолнечника внутри горело на площади в сто квадратных метров.

Причиной пожара называют перекал самодельной печи, находившейся в бытовке-пристройке. О пострадавших не сообщается.

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