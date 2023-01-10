В Саратовской области за сутки нашли 35 заболевших ковидом – почти половина из них старше 65 лет

Вчера, 9 января, в Саратовской области коронавирус диагностировали еще 35 пациентам. Об этом рассказали в оперштабе.

Всего с начала пандемии заразилось 302 248 человек, выздровели 295 823 из них. Все выявленные за вчерашний день случаи заболевания протекают с симптоматикой ОРВИ. Также все заразившиеся совершеннолетние, 17 из них - пенсионеры старше 65 лет.

Абсолютное большинство заболевших оказалось из облцентра – 22 человека, в Энгельсе – 8 человек.

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