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НовостиПроисшествия10 января 2023 6:11

В Саратове из-за горящего мусора пришлось эвакуировать на ночной мороз 18 взрослых и шестерых детей

Роман Хвалин

Сегодня ночью, 10 января, из-за горения мусора в Заводском районе Саратова была проведена эвакуация жильцов дома. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

Сигнал о возгорании по адресу Огородная, 223 поступил в 0:14, на месте четыре пожарных расчета быстро ликвидировали возгорание мусора на площади один квадратный метр между подвалом и первым этажом дома.

На пожаре не было пострадавших, но из-за задымления эвакуировали 24 человека, из них шестерых детей.

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