Панков о нерадивых управленцах: Кумовством хвалились, а после прослезились

Николай Панков

Нерадивых управленцев регионального Фонда помощи обманутым дольщикам необходимо отстранить от должности. Это подчеркнул депутат Госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слоV».

«У людей много вопросов к региональному Фонду помощи обманутым дольщикам. Не случайно, услышав их мнение, Володин снова стал заниматься этой проблемой. Отмечу, благодаря ему, за несколько лет она была решена. Более 8000 обманутых дольщиков получили жилье или компенсации.

По ряду недостроев вопрос решился на уровне области. Это стало возможным, благодаря рабочей группе, созданной по инициативе спикера. Оставались объекты, на достройку которых требовались огромные деньги. Для этого Володин помог привлечь федеральные средства. Области осталось только эффективно их использовать. При том, что для помощи дольщикам создан Фонд, который ничем другим не занимается. Однако проекты готовятся некачественно, строительство затягивается. При наличии финансирования, деньги строителям не выплачиваются. Принцип Фонда, чем дольше строим, тем больше нам зарплата, неуместен. И это может привести к появлению новых обманутых граждан.

Таких «управленцев», конечно, надо отстранять от должности. Потому что даже с деньгами результата нет. Проблема кумовства и сватовства стоит остро. А добросовестным подрядчикам работать не дают. И потом мы видим, как бывших чиновников Фонда, Минстроя, управления капстроительства пристраивают на теплые места в строительном бизнесе. Возможно, в благодарность. А ведь это нарушение закона. Это и создаёт коррупцию», - отметил Николай Панков.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин встретился с обманутыми дольщиками ЖК «Оптимист-2018». Он раскритиковал руководителя регионального Фонда помощи обманутым дольщикам за то, что до сих пор к зданию не подведено тепло и сам дом не сдан в эксплуатацию. Хотя средства на завершение строительства выделены два года назад. Об этом сообщил телеграм-канал сторонников Вячеслава Володина в Саратове.

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