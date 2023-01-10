Саратовские спасатели эвакуировали замерзающих мужчин с трассы. Об этом сообщает региональная служба МЧС.

Сегодня, 10 января, примерно в 5:00 поступил сигнал, что на 354-м километре трассы Р-228 сломался автомобиль «Тойота» с водителем и пассажиром. Уточнялось, что мужчины сильно замерзли.

- Прибывшие на место спасатели эвакуировали двоих мужчин 45 и 46 лет до ближайшего пункта жизнеобеспечения. От медицинской помощи они отказались — рассказали в облспасе.

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