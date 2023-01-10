Вячеслав Володин встретился с обманутыми дольщиками ЖК «Оптимист-2018»

фото: "Володин. Саратов"

Вячеслав Володин встретился с обманутыми дольщиками ЖК "Оптимист". Об этом стало известно из телеграм-канала сторонников спикера Государственной Думы "Володин.Саратов".

Сообщается, что в 2021 году они обращались за помощью в достройке дома, которую ждут около 10 лет. Решение было найдено. Объект включили в программу федерального финансирования. Средства на завершение строительства выделили два года назад.

Однако до сих пор к зданию не подведено тепло и сам дом не сдан в эксплуатацию. Вячеслав Володин раскритиковал за такое отношение к работе руководителя регионального Фонда помощи обманутым дольщикам.

- После всех этих косяков и недоработок – отстранять от должности. Почему люди не могут заселиться? Дом готов. Посмотрите, сколько людей стали заложниками. Давайте исходить из того, чтобы до конца января все вопросы были решены, – отметил Володин.

В течение двух дней – ответственные заверили – обеспечат врезку в теплосети, а сам дом до конца января сдадут

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