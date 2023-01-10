Сегодня, 10 января, в Саратове будут мороз и солнце. Таков прогноз регионального гидрометцентра.

На улице в областном центре установится ясная погода. Температура колеблется от -20 с утра до -17 градусов к вечеру, а по ощущениям она находится в диапазоне от -26 до -21 градуса. Дует легкий восточный ветер, отдельные порывы которого достигают 6 м/с.

В Саратовской области установится переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер дует восточной четверти со скоростью 4 - 9 м/с. Температура в первой половине дня колеблется от -26 до -31 градуса, а в северной половине региона стоит сильный мороз -35 градусов. Ближе к вечеру мороз слегка спадет: от -17 до -22 градусов.