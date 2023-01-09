Фото: Лиза Алерт

Саратовские волонтеры ищут 41-летнего жителя Маркса. Как сообщает группа Лиза Алерт Саратов» ВКонтакте, пропал Сергей Усанов.

Последний раз он выходил на связь 6 ноября 2022. Рост пропавшего составляет 170 сантиметров, он нормального телосложения, имеет темные и короткие волосы, карие глаза. В день исчезновения на нем были бежевая олимпийка и черные спортивные штаны.

Все, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, могут обращаться по телефону 89053850388. Инфорг Марина.