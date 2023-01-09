Неоднократно судимого жителя Энгельса задержали за кражу тостера в канун Нового года

Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Саратовской области
За несколько дней перед Новым годом покровчанин пытался украсть из магазина тостер, сообщает пресс-служба ГУ МВД.
59-летний мужчина вынес из магазина в торговом центре города бытовой электроприбор.
– Действуя как профессиональный иллюзионист, едва уловимым движением руки спрятал под курткой тостер стоимостью около 2 тысяч рублей и стремительно покинул помещение торгового центра. – сообщили в пресс-службе полиции.
Подозреваемого задержали, ранее он был неоднократно судим. На него возбудили уголовное дело по статье о грабеже.
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