Бывшему прокурору Кировского района Андрею Пригарову продлили домашний арест до 12 апреля текущего года. Об этом сообщили в пресс-службе Кировского районного суда.

Напомним, Андрея Пригарова, обвиняют в получении особо крупной взятки ООО «Ритуал».

По данным следствия, с декабря 2017 года по декабрь 2020 года Пригаров получил незаконное вознаграждение в 15 и 18 миллионов рублей за «покровительство» похоронной фирмы и застройщика. Судебный процесс длится еще с апреля прошлого года.

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