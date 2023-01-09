Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
-22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия9 января 2023 14:06

Бывшему прокурору Кировского района Андрею Пригарову продлили домашний арест

Наталия Калинина

Бывшему прокурору Кировского района Андрею Пригарову продлили домашний арест до 12 апреля текущего года. Об этом сообщили в пресс-службе Кировского районного суда.

Напомним, Андрея Пригарова, обвиняют в получении особо крупной взятки ООО «Ритуал».

По данным следствия, с декабря 2017 года по декабрь 2020 года Пригаров получил незаконное вознаграждение в 15 и 18 миллионов рублей за «покровительство» похоронной фирмы и застройщика. Судебный процесс длится еще с апреля прошлого года.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.