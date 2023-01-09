Волейболистки саратовского «Протона» вырвали победу в Челябинске

Фото: proton-saratov.ru

Вчера, 8 января, волейболистки саратовского «Протона» добились победы в выездном матче в Челябинске.

По ходу игры с местным «Динамо-Метар» саратовчанки уступали в двух сетах подряд, но выиграли со счетом 3:2 (14:25, 20:25, 35:33, 25:22, 15:9).

«Протон» занял пятую строчку в женском национальном волейбольном первенстве. Следующую игру саратовские спортсменки проведут дома, в ФОК «Звездный», против красноярского «Енисея» 14 января.

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