В Саратове построят школу на 825 мест, о планах по строительству и ремонту в сфере образования рассказала в своем Телеграм-канале Лада Мокроусова.

В микрорайоне «Ласточкино» к сентябрю должна открыться школа на 550 мест. В 2023 году к «СОШ № 66 имени Н.И.Вавилова» сделают пристройку. Проекты реализуются при поддержке Вячеслава Володина.

В 2024 году в микрорайоне «Городские просторы» в Саратове планируется построить школу на 825 мест, а также сделать пристройку к «СОШ № 103».

В рамках государственной программы «Развитие образования» в регионе запланирован капитальный ремонт школ № 70 и № 77.

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