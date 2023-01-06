Жителей Саратова предупредили о задержке списания денег с транспортных карт в троллейбусах и трамваях. Об этом сообщается в группе СГЭТ ВКонтакте.
Задержка может наблюдаться с 1 января 2023 года в течение новогодних праздников.
- Информация о расчете придет с небольшим опозданием. Двойного списания бояться не стоит, — отметили перевозчики.
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