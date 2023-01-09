Продавщица саратовского магазина подобрала чужую карту и растратила с нее более 10 тысяч рублей

Фото: Архив КП

В Кировском районе Саратова продавщицу магазина подозревают в краже, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Как уточнили в ведомстве, 29 декабря 39-летняя саратовчанка потеряла свою банковскую карту. Женщина заметила, что с ее счета списывались деньги за оплату покупок в различных магазинах и обратилась в полицию. Всего с карты списались 10,5 тысяч рублей.

Правоохранители нашли подозреваемую – ей оказалась 42-летняя продавщица, работающая в том магазине, где была утеряна карта. На женщину возбуждено уголовное дело по статье о краже, ее отпустили под подписку о невыезде.

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