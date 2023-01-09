На жителя Саратова завели уголовное дело за угрозу взорвать подъезд

На жителя Ленинского района Саратова завели дело за угрозу взорвать подъезд, об этом сообщили в ГУ МВД по региону.
Инцидент произошел около 23.30 на 1 января. 47-летний мужчина позвонил в дежурную часть полиции и сообщил о том, что собирается взорвать подъезд в доме на Перспективной.
Правоохранители вычислили и задержали злоумышленника. Возбуждено уголовное дело по статье «Ложное сообщение о террористическом акте». Теперь телефонному террористу грозит до 3 лет.
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