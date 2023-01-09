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НовостиОбщество9 января 2023 13:04

В Балакове расследуют смерть пенсионера в продуктовом магазине

Роман Хвалин
Фото: СУ СКР по Саратовской области

Фото: СУ СКР по Саратовской области

Следователи начали проверку из-за гибели 62-летнего мужчины в Балакове. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.

Как пояснили «Комсомолке» в пресс-службе ведомства, днем 9 января пожилой мужчина пришел в магазин на улице Ленина и скончался на глазах у очевидцев. Они сообщили о смерти правоохранителям, на теле погибшего не было обнаружено повреждений.

Следствие назначило судебно-медицинскую экспертизу, выполняется проверка и установление всех обстоятельств случившегося.

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