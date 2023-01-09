В жилом доме Саратова две девушки и врач «скорой» отравились угарным газом из-за ошибок при монтаже вентиляции

В пресс-службе Госжилинспекции рассказали о причинах массового отравления угарным газом в доме по адресу 1-ый Международный проезд, 9.

Работники УК «Норд», обслуживающей дом, осмотрели квартиру и выявили нарушения при установке вытяжки – ранее сообщалось, что две девушки в доме получили отравление угарным газом. С подозрением на отравление окисью углерода была доставлена в медучреждение и сотрудница «скорой», приехавшая оказать им помощь.

– В частности, собственники квартиры провели самостоятельный монтаж принудительной электро-системы вентиляции в одно из вентиляционных отверстий. В результате этого тяга в дымоходе снижалась в два раза, что послужило причиной скопления продуктов горения газовой колонки в квартире. В настоящее время в доме №9 по указанному адресу отключена подача газа до устранения нарушения, – сообщили в ГЖИ.

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