В Саратовской области назначен новый руководитель УФСБ

Саратовское региональное управление ФСБ возглавил полковник Сергей Уйманов, он сменил на посту Олега Боломожнова, переведенного на работу в другой регион. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Как пояснили в релизе, перестановка в руководстве произошла в связи с указом Президента России Владимира Путина от 31 декабря 2022 года.
Уйманов более двух лет находился на посту первого замначальника УФСБ по Свердловской области, а ранее занимал аналогичную должность в своем родном регионе, Воронежской области.
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