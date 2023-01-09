В Саратове изменили маршрут автобуса из центра до Заводского района

В Саратове временно изменится маршрут автобуса №110 (Театральная площадь – 3-ий жилучасток). Об этом сообщили сегодня, 9 января, в МБУ «Транспортное управление».

Изменения внесены из-за вскрышных работ и перекрытия 7-ой Нагорной от стадиона Волга до Огородной. Временный объезд водители будут проводить по Пожарному проезду и далее с возвращением на маршрут.

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