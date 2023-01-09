В 2022 году многодетным саратовцам предоставили 133 земельных участка. Об этом сообщает мэрия города.

По данным чиновников, в 2022 году комитетом по управлению имуществом города Саратова:

предоставлено 133 земельных участка гражданам, имеющим трех и более детей.

Участки предоставлялись в трех районах города. 93 участка в Заводском районе, 13 - в Ленинском районе, и еще 27 - в Гагаринском районе.

Напомним, в 2021 году многодетным гражданам было предоставлено 78 участков.

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