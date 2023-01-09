Саратовские врачи

Саратовские врачи спасли беременную пациентку с опухолью яичника, о чем сообщается в Телеграм-канале регионального минздрава.

Врачи-гинекологи первой горбольницы Саратова провели успешную операцию, которая позволила сохранить беременность пациентке с опухолью яичника.

Беременность у саратовчанки первая, желанная, с 8 недель женщина состоит на учете в женской консультации. На 9 неделе УЗИ показало у нее образование левого яичника, размерами 70*50 мм. Затем опухоль увеличилась и пришлось направить пациентку на операцию.

Во время оперативного вмешательства врачи обнаружили в теле женщины большую опухоль яичника, занимающую всю брюшную полость. Операция позволила спасти ей жизнь. Пациентка была выписана из стационара на 8-е сутки после процедуры, а ребенка удалось сохранить. Пациентка себя чувствует удовлетворительно. Плод развивается нормально.

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