Занятия для всех школьников Саратовской области отменены в связи с морозами

Фото: Архив КП
Во всех школах региона отменены занятия из-за аномальных холодов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минобра.
Занятия будут отменены для учащихся обеих смен с 1 по 11 классы, в министерстве напомнили, что все задания школьники смогут проходить дистанционно.
Первыми об отмене занятий сообщили в администрациях Саратова и Балаково.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.