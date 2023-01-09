Занятия для всех школьников Саратовской области отменены в связи с морозами

Фото: Архив КП

Во всех школах региона отменены занятия из-за аномальных холодов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минобра.

Занятия будут отменены для учащихся обеих смен с 1 по 11 классы, в министерстве напомнили, что все задания школьники смогут проходить дистанционно.

Первыми об отмене занятий сообщили в администрациях Саратова и Балаково.

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