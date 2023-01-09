фото: МВД
В Саратове пьяный водитель пытался скрыться от погони на «алтынке». Об этом сообщает ГУ МВД по Саратовской области.
Согласно ролику ведомства, в Заводском районе Саратова инспекторы ГИБДД пытались остановить фуру, после чего нарушить проигнорировал требование полицейских прижаться к обочине и проехал мимо.
Полицейским пришлось устроить недолгую погоню.Фура остановилась, а нарушителя задержали. Правоохранители установили, что у мужчины имелись признаки алкогольного опьянения, однако, но от медосвидетельствования он отказался.
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