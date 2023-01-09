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НовостиПроисшествия9 января 2023 10:18

Жителя Энгельса подозревают в пьяном убийстве в первый день 2023 года

По версии следствия, покровчанин забил до смерти приятеля
Роман Хвалин
Фото: СУ СКР по Саратовской области

Фото: СУ СКР по Саратовской области

На 52-летнего жителя Энгельса заведено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему смерть по неосторожности. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Саратовской области.

Как выяснили следователи, 1 января нового года обвиняемый распивал спиртное в своей квартире с 47-летним приятелем, друзья повздорили и подрались. От полученных травм головы и тела младший мужчина через некоторое время скончался.

Обвиняемому уже избрана мера пресечения – заключение под стражу, проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательств.

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