Жителя Энгельса подозревают в пьяном убийстве в первый день 2023 года

Фото: СУ СКР по Саратовской области

На 52-летнего жителя Энгельса заведено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему смерть по неосторожности. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Саратовской области.

Как выяснили следователи, 1 января нового года обвиняемый распивал спиртное в своей квартире с 47-летним приятелем, друзья повздорили и подрались. От полученных травм головы и тела младший мужчина через некоторое время скончался.

Обвиняемому уже избрана мера пресечения – заключение под стражу, проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательств.

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