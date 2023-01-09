В Балаково все школьники получат задания для дистанционной работы – занятия отменены из-за морозов

Завтра, 10 января, в Балаковском районе Саратовской области из-за морозов отменены занятия для школьников с первого по 11 классы, сообщил в своем Телеграм-канале глава БМР Сергей Грачев.

Уроки отменены у учеников обеих смен, учителя выйдут на работу, чтобы обучать детей, которых не могут оставить дома родители.

Также для школьников будут подготовлены и размещены в интернете, на сайтах учебных заведений, задания для самостоятельной работы.

Ранее также в связи с морозами были отменены занятия для учеников Саратова.

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