В Саратовской области осудили военного, который принес в «Пятерочку» гранаты и патроны

Задержан участник СВО Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В городе Пугачеве Саратовской области осудили военного, который принес в «Пятерочку» гранаты и патроны. О вынесении приговора сообщает Саратовский военный гарнизонный суд.

В сентябре 2022 года участник СВО Мурсанов, будучи в составе батальонной тактической группы, получил от командования приказ вывезти все оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества во время передислокации военной части. Их нужно было сдать на склад, однако Мурсанов решил оставить кое-что себе. Он обнаружил и подобрал в одном из окопов гранату «Ф-1», гранату «РГД-5», два взрывателя для гранат, а также 22 патрона от автомата Калашникова, и 5 патронов калибра 9 мм. Все это он сложил в мешок с личными вещами.

Во время отпуска Мурсанов отнес «трофеи» в квартиру своей родственницы, а затем похвастался ими своему знакомому К.. Далее, Мурсанов положил гранаты в полиэтиленовый пакет и вместе с К. пошел в магазин «Пятерочка». Там его задержали сотрудники отдела вневедомственной охраны Пугачева Управления ФСВНГ России по Саратовской области.

В этот же день, в жилом помещении родственницы Мурсанова провели обыск и изъяли боеприпасы. На суде нарушитель признал вину. Его приговорили к 2,5 годам колонии общего режима.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.