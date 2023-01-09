В новогодних праздниках на пожарах в Саратовской области погибло 3 человека. Об этом рассказал заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Саратовской области Виктор Степанов.

По словам чиновника, за прошедшие 8 дней праздников на территории области произошло 85 пожаров, 3 человека погибли, 8 получили травмы. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост количества пожаров на 25 процентов и рост по количеству пострадавших в 4 раза.

Основные объекты пожаров - жилой сектор (75 процентов всех случаев), таких произошло 63 пожара.Основными причинами пожаров называют неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования и печей.

В последние дни в Саратовской области наблюдались критически низкие температуры. Именно в это время зарегистрирован всплеск пожаров в жилье, в частном секторе. Чаще всего причиной пожаров в морозы стали нарушение правил эксплуатации печного отопления и электроприборов.

Чиновник выпустил ряд рекомендаций.

— Нельзя эксплуатировать неисправные печи

— Откажитесь от использования нестандартных и самодельных электронагревательных приборов

— Не оставляйте без присмотра работающие обогреватели и печи, не поручайте присмотр за ними детям

— Газовые баллоны запрещено хранить в жилье. Помните, что газ в тепле расширяется – несправный баллон может взорваться.

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