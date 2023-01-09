В Саратове все школьники не пойдут на уроки из-за морозов

Фото: Архив КП

Завтра, 10 января, из-за морозов в Саратове отменены занятия для учащихся всех классов школ, сообщили сегодня в мэрии города.

– В связи с прогнозируемой низкой температурой воздуха в ночное и утреннее время завтра, 10 января, отменяются занятия для учащихся с 1 по 11 классы. – сообщили в администрации города.

В первый учебный день после каникул, 9 января, на занятия не пошли младшеклассники – накануне сообщали об отмене занятий для учеников 1-6 классов.

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