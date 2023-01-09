В Саратове из-за плохого самочувствия пассажира остановились трамваи. Об этом сообщает «СГЭТ» в социальных сетях.

Сегодня, 9 января, в Саратове остановились трамваи третьего маршрута. Причиной остановки стало то, что один из пассажиров в вагоне почувствовал себя плохо. Движение прервалось на остановке «Вишневая» в сторону Мирного переулка.

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