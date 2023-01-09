Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
-19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 января 2023 9:00

В Саратове строители театра оперы и балета получили зарплату после вмешательства региональной прокуратуры

Субподрядчик реконструкции театра не выплатил рабочим зарплаты на полмиллиона рублей
Роман Хвалин

Рабочие, задействованные в реконструкции Саратовского театра оперы и балета получили зарплату благодаря вмешательству региональной прокуратуры. Об этом сегодня, 9 января, сообщили в пресс-службе областного ведомства.

Прокурор Саратовской области Сергей Филипенко поручил провести проверку ранее появившейся в СМИ региона информации о нарушении трудовых прав сотрудников «СаратовСтройСервиса». Надзор выяснил, что в декабре прошлого года компания-субподрядчик реконструкции объекта задолжала заработную плату на сумму 500 тысяч рублей пятидесяти работникам.

Руководство организации получило предостережение о недопустимости подобных ситуаций, рабочим выплатили зарплату.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.