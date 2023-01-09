В Саратове строители театра оперы и балета получили зарплату после вмешательства региональной прокуратуры

Рабочие, задействованные в реконструкции Саратовского театра оперы и балета получили зарплату благодаря вмешательству региональной прокуратуры. Об этом сегодня, 9 января, сообщили в пресс-службе областного ведомства.

Прокурор Саратовской области Сергей Филипенко поручил провести проверку ранее появившейся в СМИ региона информации о нарушении трудовых прав сотрудников «СаратовСтройСервиса». Надзор выяснил, что в декабре прошлого года компания-субподрядчик реконструкции объекта задолжала заработную плату на сумму 500 тысяч рублей пятидесяти работникам.

Руководство организации получило предостережение о недопустимости подобных ситуаций, рабочим выплатили зарплату.

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